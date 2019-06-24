Футбол

Денис Глушаков ищет работу через соцсетиНовые Известия 16:09

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что поиск работы футбольной звезды через соцсети позорит российские клубы: - Не думаю, что этот метод для Глушакова подходящий. Все-таки это фигура в нашем футболе и фигура со знаком плюс.
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Денис Глушаков: «Ищу работу»

Спорт-Экспресс15:55

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Sports.ru07:17

Глушаков ищет работу в соцсетях

Нева Спорт07:06

«Ищу работу». Пост Глушакова в инстаграме после ухода из «Спартака»

Sport24.ru07:02

Глушаков сообщил, что ищет работу

Матч ТВ07:27

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

Советский спорт07:23

Глушаков: ищу работу

Чемпионат07:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
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Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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Обновлено в 04:42
Экономика

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Каменно-грязевой поток сошел в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор».
Обновлено в 04:44
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

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Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Политика

Киев подготовил более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовила более 200 поправок к проекту резолюции, которая предлагает возвратить делегацию России в ПАСЕ.
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Путешествия

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Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
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Обновлено в 11:00
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Здоровье

Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ

Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
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Политика

Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
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Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

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Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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В Иране прокомментировали новые американские санкции

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана являются новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его RT.
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Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
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В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей

В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей Застраивать его предполагается самостоятельно.
Обновлено в 17:47
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Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
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До одного из районов Карелии еще не добрались клещи

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Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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