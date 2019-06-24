Футбол
Денис Глушаков ищет работу через соцсетиНовые Известия 16:09
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что поиск работы футбольной звезды через соцсети позорит российские клубы: - Не думаю, что этот метод для Глушакова подходящий. Все-таки это фигура в нашем футболе и фигура со знаком плюс.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика
Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу
Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темами переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Экономика
ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном виде
Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Мощный селевой поток обрушился на горный курорт в Сочи
Каменно-грязевой поток сошел в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор».
Обновлено в 04:44
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Политика
Киев подготовил более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовила более 200 поправок к проекту резолюции, которая предлагает возвратить делегацию России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:31
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Политика
«Отрезанных от России» украинской границей дончан переселят в Ростовскую область
На переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России, направили более 35,6 млн рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Здоровье
Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ
Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено в 16:52
Политика
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 13:16
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика
В Иране прокомментировали новые американские санкции
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана являются новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его RT.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Экономика
В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей
В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей Застраивать его предполагается самостоятельно.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Здоровье
До одного из районов Карелии еще не добрались клещи
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09