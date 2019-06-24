Глушаков сообщил, что ищет работуСпорт-Экспресс 06:57

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в Инстаграме. 32-летний россиянин сообщил, что ищет работу. Футболист добавил хештеги: "футбол", "свободный" и "глушаков".

Происшествия МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.

Общество Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Футбол «Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса «Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Общество Восстановлено электроснабжение Симферополя По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.

Музыка «Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».

Шоу-бизнес Певица Пелагея показала фанатам редкие фото с подросшей дочерью Певица Пелагея опубликовала в соцсети Instagram фотографии, где показала многочисленным фанатам подросшую дочь Таисию.

Политика Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ Как сообщила пресс-служба организации в своем Twitter, один из предложенных вопросов касается дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

Кино Не стало актера Андрея Харитонова Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.

Авто Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Культура Вилли Хаапасало приступил к съемкам фильма о Татарстане Вилли Хаапасало продолжает работу в Казани. Ранее уже сообщалось, что финский актер и телеведущий намерен снять фильм о Татарстане.

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Политика Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.

Экономика Россияне не хотят отдавать 852,8 млрд рублей кредитов Пакет просрочек по жилищным кредитам за год возрос с 59,4 млрд до 79,6 млрд рублей, долги в МФО выросли с 24,8 млрд до 33,3 млрд рублей.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

Политика Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года.

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.