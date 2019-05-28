Футбол

Российский футболист Давыдов подписал контракт с болгарским клубомRT на русском 08:08

Нападающий Денис Давыдов, являющийся воспитанником московского «Спартака», подписал контракт с ЦСКА из Софии. Как сообщает официальный сайт софийского ЦСКА, контракт с российским нападающим Денисом Давыдовым заключён на три сезона.
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Бывший нападающий «Спартака» Давыдов подписал контракт с ЦСКА (фото, видео)

Советский спорт07:34

Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА

Sports.ru07:14

Воспитанник «Спартака» Давыдов перешел в софийский ЦСКА

Sport24.ru07:13

Спортивный директор «Нижнего Новгорода»: «От Давыдова ждали большего, но он проиграл конкуренцию»

Sportbox.RU08:04

Спортивный директор «Нижнего Новгорода»: «От Давыдова ждали большего, но он проиграл конкуренцию»

Матч ТВ08:04

Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА

Спорт-Экспресс06:57

Экс-форвард «Спартака» Давыдов перешёл в софийский ЦСКА

Чемпионат07:17
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Коломойский рассказал о преемнике Супрун

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Андрей Шипко.
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Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
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Политика

Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
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Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Культура

Спиваков стал самым богатым среди российских худруков

Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.
Обновлено в 07:43
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

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Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
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Политика

Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Петербурге два бизнесмена подделывали лекарства, возбуждено дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта незарегистрированных лекарств.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта

Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В центре Москвы обрушился балкон старинного дома

В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
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Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Интернет

В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона

В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
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Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
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Здоровье

Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку

Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
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Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Телеведущую Леру Кудрявцеву подписчики в Instagram заподозрили в беременности.
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
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В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено вчера в 11:51
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В парке на севере Петербурга нашли тело младенца

В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 05:21
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Общество

Первый мэр-трансгендер избран в Италии

Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Футбол

Болельщики «Арсенала» признали Кадири лучшим игроком сезона

Лучшим по итогам голосования, которое продолжалось на протяжении всего чемпионата России, стал ганский защитник Мохаммед Кадири.
Обновлено в 07:18
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