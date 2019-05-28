Футбол
Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКАSports.ru 07:14
Нападающий «Нижнего Новгорода» Денис Давыдов не останется в клубе. Воспитанник «Спартака» продолжит карьеру в софийском ЦСКА. Давыдов успешно прошел медобследование подписал с болгарским клубом трехлетний контракт.
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Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:20
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:55
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП туристов из КНР
Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.
Обновлено в 20:17
Космос
В российской капсуле для космического туризма запустят манекен
Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Автомобиль ДПС попал в тройное ДТП в Ленобласти
Обновлено в 18:13
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Обновлено в 16:35
Театры
Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин
«С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.
Обновлено в 18:04
Музыка
Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев
Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".
Обновлено в 07:59
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Суд ХМАО вынес приговор убийце, расчленившему лидера казачьего штаба
Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор Рудобу Мухторову, убившему и расчленившему лидера штаба казачьей станицы Ермаковской, ветерана чеченской войны Александра Лаврова.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Украинские военные провели учения в Азовском море
Обновлено в 09:34
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты
Вблизи села Нижняя Мактама в Татарстане нашли несанкционированную свалку, где среди строительного мусора обнаружили около 100 больничных медкарт.
Обновлено в 15:09