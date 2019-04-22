Футбол

Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы коленаРБК 11:49

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Денис Черышев получил травму связок правого колена, сообщает пресс-служба «Валенсии». Диагноз футболиста стал известен после медицинского обследования, проведенного сегодня. Из-за повреждения Черышев не появится на поле в оставшихся матчах сезона.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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