Футбол

Денис Черышев присоединится к сборной России в понедельникВести.Ru 05:15

В расположение сборной России прибыли все игроки, кроме полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Денис присоединится к сборной в понедельник вечером. Еще один футболист – защитник "Истанбула" Феддор Кудряшов приехал в понедельник утром и пока не принимал участие в занятиях.
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