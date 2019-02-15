Футбол

Денис Черышев принес победу «Валенсии» над «Селтиком»Вести.Ru 17:17

Селтик — Валенсия
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Селтик Парк
42′
Денис Черышев
46′
Даниэль Парехо
Франсис Коклен
49′
Рубен Собрино
Скотт Синклэйр
Тим Веа
59′
Райан Кристи
Одсонн Эдуар
59′
64′
Денис Черышев
Гонсалу Гедеш
78′
Кристиано Пиччини
Кевин Гамейро
Оливер Бёрк
82′
82′
Жоффри Кондогбиа
Джереми Толян
89′
Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".
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