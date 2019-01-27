Футбол

«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев забил голSoccer.ru вчера в 16:37

Валенсия — Вильярреал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Муктар Диакаби
4′
15′
Виктор Руис
26′
Висенте Иборра
Денис Черышев
51′
60′
Альфонсо Педраса
Карлос Бакка
60′
Санти Касорла
Сэмюэл Чуквуэзе
64′
Пабло Форнальс
Жерар Морено
Хосе Луис Гайя
72′
Денис Черышев
Даниэль Васс
74′
76′
Марио Гаспар
Карлос Солер
Ферран Торрес
77′
Санти Мина
Канин Ли
84′
Родриго Морено
86′
«Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» (29 очков) занимает 7-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» (18 очков) - предпоследний.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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