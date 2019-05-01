Футбол
Денис Черышев поддержал Икера КасильясаВести.Ru 00:00
Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления знаменитому испанскому вратарю Икеру Касильясу. В среду 37-летний голкипер "Порту" перенес сердечный приступ. Касильясу была проведена операция на сердце.
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Черышев пожелал Касильясу поскорее вернуться на поле и назвал его примером для подражания
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Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть
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