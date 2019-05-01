Футбол
Денис Черышев поддержал Икера КасильясаВести.Ru 00:00
Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления знаменитому испанскому вратарю Икеру Касильясу. В среду 37-летний голкипер "Порту" перенес сердечный приступ. Касильясу была проведена операция на сердце.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Черышев пожелал Касильясу поскорее вернуться на поле и назвал его примером для подражания
Sport24.ruвчера в 15:35
Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть
Советский спортвчера в 15:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны значительно увеличат пенсии
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении ветеранам Великой Отечественной войны пенсий.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
В Пентагоне обосновали новое ядерное оружие сдерживанием России
Помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что ядерное оружие малой мощности необходимо США в том числе для сдерживания России и Китая.
Обновлено в 03:07
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Обновлено 30 апреля в 06:28
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай
Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая
Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школе
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Министр экономики Дагестана заключен под стражу
Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»
Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
Обновлено в 05:29
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Наука
Найдены останки первых жителей Тибета
Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено в 04:45
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры.
Обновлено в 01:36
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44