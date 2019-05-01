Футбол

Денис Черышев поддержал Икера КасильясаВести.Ru 00:00

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления знаменитому испанскому вратарю Икеру Касильясу. В среду 37-летний голкипер "Порту" перенес сердечный приступ. Касильясу была проведена операция на сердце.
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Черышев пожелал Касильясу побыстрее вернуться в строй

РИА Новостивчера в 17:25

Черышев пожелал Касильясу поскорее вернуться на поле и назвал его примером для подражания

Sport24.ruвчера в 15:35

Денис Черышев – Касильясу: «Ты пример для подражания»

Матч ТВвчера в 16:01

Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть

Советский спортвчера в 15:58

Черышев пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Газета.Ruвчера в 15:50

Черышев — Касильясу: надеюсь, сможешь скоро вернуться на поле

Чемпионатвчера в 15:48

Денис Черышев – Касильясу: «Ты пример для подражания»

Sportbox.RUвчера в 16:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны значительно увеличат пенсии

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении ветеранам Великой Отечественной войны пенсий.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей года

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Пентагоне обосновали новое ядерное оружие сдерживанием России

Помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что ядерное оружие малой мощности необходимо США в том числе для сдерживания России и Китая.
Обновлено в 03:07
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Наука

Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы

Обновлено 30 апреля в 06:28
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Обновлено в 03:33
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай

Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая

Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Министр экономики Дагестана заключен под стражу

Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Политика

Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»

Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
Обновлено в 05:29
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Наука

Найдены останки первых жителей Тибета

Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено в 04:45
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры.
Обновлено в 01:36
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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