Футбол
Денис Черышев поддержал Икера КасильясаВести.Ru 00:00
Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления знаменитому испанскому вратарю Икеру Касильясу. В среду 37-летний голкипер "Порту" перенес сердечный приступ. Касильясу была проведена операция на сердце.
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Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть
Советский спортвчера в 15:58
Черышев пожелал Касильясу поскорее вернуться на поле и назвал его примером для подражания
Sport24.ruвчера в 15:35
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Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
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Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче
"K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался", - написал Чавушоглу в Twitter, выразив соболезнование его родственникам.
Обновлено в 10:48
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
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Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции
Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Хоккей
Прохоркин официально покинул СКА
Петербургский СКА в четверг официально попрощался с нападающим Николаем Прохоркиным, который продолжит карьеру за океаном.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Барселона» планирует предложить контракт Мате
По действующему контракту с «МЮ», который истекает летом 2019 года, Мата зарабатывает £170 тысяч в неделю.
Обновлено 30 апреля в 23:55
Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин подписал поручения по жилью и благоустройству
Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.
Обновлено в 09:57
Политика
Наркоманскими выходками Резника займется комиссия по этике
Комитет по этике Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрит поведение депутата Максима Резника на шествии 1 мая.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 11:06
Политика
Лавров одним словом описал слова Помпео о Мадуро и Венесуэле
2 мая Сергей Лавров прокомментировал заявление Майка Помпео о предполагаемом неудачном бегстве Николаса Мадуро из страны.
Обновлено в 10:38
Футбол
Кейта не сыграет в ответном матче с «Барселоной» из-за травмы
По информации источника, 24-летний хавбек получил повреждение паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Точные сроки восстановления пока не уточняются, однако по предварительным данным Кейта не сможет выйти на поле в оставшихся в этом сезоне матчах «Ливерпуля».
Обновлено в 08:18
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Компания Apple может вернуть в iPhone сканер Touch ID
Напомним, с выходом смартфона iPhone X в 2017 году компания Apple заменила дактилоскопический датчик на сканер Face ID, который распознает владельца по лицу.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку
Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Космос
Стартовала миссия китайского судна «Юаньван-7»
Представители агентства «Синьхуа» сообщили о старте первой миссии в этом году судна «Юаньван-7».
Обновлено в 09:16
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00