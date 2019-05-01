Футбол
Денис Черышев поддержал Икера КасильясаВести.Ru 00:00
Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления знаменитому испанскому вратарю Икеру Касильясу. В среду 37-летний голкипер "Порту" перенес сердечный приступ. Касильясу была проведена операция на сердце.
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Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть
Советский спортвчера в 15:58
Черышев пожелал Касильясу поскорее вернуться на поле и назвал его примером для подражания
Sport24.ruвчера в 15:35
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Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаи (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58
Авто
Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback
Как известно, основой Fullback является пикап Mitsubishi L200, однако в итальянской компании решили оснастить автомобиль несколькими модификациями, а также различными расцветками.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Музыка
Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Политика
Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.
Обновлено в 06:08
Футбол
Карпин выразил поддержку Касильясу
Ранее сообщалось, что в текущем сезоне Касильяс больше не выйдет на поле.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Компания Apple может вернуть в iPhone сканер Touch ID
Напомним, с выходом смартфона iPhone X в 2017 году компания Apple заменила дактилоскопический датчик на сканер Face ID, который распознает владельца по лицу.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Мирослава Дума впервые показала лицо старшего сына
Российская журналистка и фэшн-дива Мирослава Дума решилась, наконец, показать лицо своего 9-летнего сына Гоши поклонникам.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Технику времен ВОВ подготовили к участию в параде Победы в Ростове
Военные подготовили технику Великой Отечественной войны к участию в параде 9 мая в донской столице, сообщает министерство обороны РФ.
Обновлено в 02:42
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы
"В течение суток 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, шквалистым усилением ветра до 15 метров секунду", - говорится в информации, помещенной сегодня днем на официальном сайте мэрии и городской Думы.
Обновлено в 04:38
Наука
В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows
Обновлено 30 апреля в 04:04
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25