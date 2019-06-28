Футбол
Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»News.ru вчера в 15:35
Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро. Россиянина уже оповестили о том, что в новом сезоне он продолжит выступать за «Валенсию», сообщил валенсийский корреспондент Эктор Гомес.
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«Валенсия» сбила цену на Черышева до 5 млн евро, «Вильярреал» согласен отпустить игрока
Спорт день за днемвчера в 15:24
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