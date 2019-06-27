Футбол

Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»News.ru 15:35

Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро. Россиянина уже оповестили о том, что в новом сезоне он продолжит выступать за «Валенсию», сообщил валенсийский корреспондент Эктор Гомес.
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«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро

Советский спорт15:48

«Валенсия» близка к приобретению прав на Черышева за 5 млн евро

Sport.ru16:30

Черышев и «Валенсия», Сарри и слабоумие, Бузова в «Барселоне» — на 48 часов

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СМИ: «Валенсия» приобретет Черышева у «Вильярреала» за 5 миллионов евро

Спорт-Экспресс15:11

«Валенсия» и «Вильярреал» практически согласовали трансфер Черышева за 5 млн евро

Sports.ru14:16

«Валенсия» решила выкупить Черышева

Soccer.ru14:10

Источник: «Валенсия» определилась с будущим Черышева

Матч ТВ13:57
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В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

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Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

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Даниил Квят ждет ребенка от дочери трехкратного чемпиона мира

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Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
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В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

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Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

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ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

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Настя Ивлеева потратила на украшения миллион рублей

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Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

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В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
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Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
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Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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