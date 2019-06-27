Футбол
Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»News.ru 15:35
Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро. Россиянина уже оповестили о том, что в новом сезоне он продолжит выступать за «Валенсию», сообщил валенсийский корреспондент Эктор Гомес.
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