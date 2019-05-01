Футбол

Денис Черышев – Касильясу: «Ты пример для подражания»Матч ТВ 16:01

Надеюсь, что совсем скоро ты вновь сможешь играть. Ты пример для подражания, — написал Черышев на своей странице в Twitter. Напомним, ранее стало известно, что у 37-летнего голкипера случился острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду.
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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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