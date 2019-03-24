Денис Черышев: Сыграли хорошо, но не надо останавливатьсяРоссийская газета вчера в 14:52

Главным героем отборочного матча Евро-2020 между сборными Казахстана и России стал полузащитник Денис Черышев. Уже в первом тайме он оформил дубль и помог российской команде разгромить соперника 4:0.

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Денис Черышев: Сыграли хорошо, но не надо останавливаться

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