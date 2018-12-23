Футбол
Даниэль Парехо
|25′
Санти Мина
|31′
Денис Черышев
|34′
Эсекьель Гарай
|49′
|54′
Пабло Инсуа
Родриго Морено
|63′
|67′
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
Санти Мина
Ферран Торрес
|71′
|72′
Кучо Эрнандес
Даниэль Васс
Миши Батшуайи
|75′
|82′
Самуэле Лонго
|84′
Кристиан Ривера
Хосе Луис Гайя
|84′
|87′
Дамиан Мусто
Луис Састре
Карлос Солер
|87′
|89′
Кристиан Ривера
Жуан Жозе Камачо
Родриго Морено
|90′+4′
Кристиано Пиччини
|90′+4′
Хаби Эчейта
|48%
|Владение мячом
|52%
|74%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|8
|4
|Офсайды
|2
|12
|Угловые
|5
|2
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|15
|7
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
23
Батшуайи
8
Солер
10
Парехо
11
Черышев
19
Родриго
20
Торрес
13
Сантамария
24
Мирамон
18
Инсуа
3
Эчейта
15
Акапо
10
Жозе Камачо
22
Састре
12
Лонго
6
Гомес
9
Эрнандес
7
Феррейро
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий "Валенсии" Денис Черышев после матча 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1) заявил, что такие игры вызывают желание побеждать. "Летучие мыши" обыграли соперника благодаря голу на 90+4-й минуте, а сам российский форвард отметился результативным пасом.
Спорт-Экспресс12:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол
«Райо Вальекано» победил «Леванте»
"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол
Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено в 14:00
Футбол
Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол
«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»
"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных
Как пишет Московский комсомолец, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 08:58
Футбол
Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку
Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол
Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол
Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду
Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла
Лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника Гари Кэхилла.
Обновлено в 18:05
Футбол
«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
Футбол
Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»
Обновлено в 13:23
Футбол
Франк де Бур возглавил действующего чемпиона МЛС
Действующий чемпион МЛС остался без главного тренера после того, как Херардо Мартино решил покинуть занимаемый пост после победы команды в финале кубка МЛС.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»
Обновлено в 14:34
Футбол
Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51