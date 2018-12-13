Футбол

Денис Черышев: «Не удивлен победе ЦСКА над „Реалом“»
Матч ТВ
13:13

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своих эмоциях от победы ЦСКА над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Матч ТВ13:13

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Денис Черышев: «Не удивлен победе ЦСКА над „Реалом“»

Матч ТВ13:13

Денис Черышев: «Не удивлен победе ЦСКА над „Реалом“»

Sportbox.RU13:13

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