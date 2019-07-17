Футбол

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»Матч ТВ 07:00

Колено уже не беспокоит меня, я чувствую себя хорошо.
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Черышев: «Победа в финале Кубка Испании — незабываемый и самый счастливый день в карьере»

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Спорт-Экспресс07:32

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Матч ТВ07:00

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Sportbox.RU07:00
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Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.
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Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
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Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны

ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
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«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат своего совместного маркетплейса «Беру», сообщает РБК.
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Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
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Путин наградил пилотов, посадивших горящий самолет

Президент России Владимир Путин наградил пилотов, экстренно посадивших горящий самолет в августе прошлого года, орденами Мужества.
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Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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В июне 2019 году в Европе было продано 404 автомобиля LADA, что на 27,9% меньше, чем годом ранее – тогда объем реализации составил 560 единиц.
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Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
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Разработка предприятия и филиала "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр" представляет собой испытательную платформу для водородных топливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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