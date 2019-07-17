Футбол
Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»Матч ТВ 07:00
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
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Денис Черышев: Победа в Кубке Испании с «Валенсией» – самый счастливый момент в моей карьере
Спорт день за днем08:45
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Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года
Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Политика
Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии
Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Технологии
ФРИИ вышел из проекта Legionfarm
Основатель Legionfarm Алексей Белянкин выкупил свою долю у Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранее проинвестировавшего в стартап 2,1 млн рублей.
Обновлено в 06:17
Политика
Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму
Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
В 2020 году появятся смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом
Обновлено вчера в 10:25
Космос
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:02
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Общество
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Названа причина смерти гандболистки сборной России
Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Политика
На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту
Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
Обновлено в 09:14