Футбол

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»Матч ТВ 07:00

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
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Черышев рассказал о своем состоянии после травмы

Нева Спорт08:49

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

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Денис Черышев: «„Валенсия“ многого добилась в прошлом сезоне, но в следующем требования будут еще выше»

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Черышев рассказал о своём состоянии после травмы

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Денис Черышев: Победа в Кубке Испании с «Валенсией» – самый счастливый момент в моей карьере

Спорт день за днем08:45

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Sportbox.RU07:00
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

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Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
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Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

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Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

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Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
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Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии

Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
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МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Технологии

ФРИИ вышел из проекта Legionfarm

Основатель Legionfarm Алексей Белянкин выкупил свою долю у Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранее проинвестировавшего в стартап 2,1 млн рублей.
Обновлено в 06:17
Политика

Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму

Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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В 2020 году появятся смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом

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ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
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Володин предложил внести поправки в Конституцию России

В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Алина Астровская и Антон Лаврентьев рассекретили свой роман

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Происшествия

В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
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В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
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На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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