Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.

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Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

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