Футбол

Денис Черышев: «Краснодар» может доставить неприятности «Валенсии»Советский спорт 08:28

Краснодар — Валенсия
сегодня
в 13:55
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Краснодар»
Первая игра в Валенсии завершилась победой испанцев со счетом 2:1. Мы хотим одержать победу и выйти в следующий раунд. Краснодар это команда с очень хорошими игроками, которая может доставить неприятности.
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