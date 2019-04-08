Экономика

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишнимиИзвестия вчера в 17:01

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия». Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минтруду предложили больше денег тратить на детские пособия

Комсомольская правда09:51

Около 3,8 млрд остались после распределения пособий на первенца

News.ruвчера в 20:36

В России оказались не нужны почти 4 млрд рублей, выделенных на первенцев

URA.Ruвчера в 22:52

После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными более трех млрд руб

Телеканал 360°вчера в 22:12

После выплат пособий за первенца 3,8 млрд рублей остались неиспользованными

Аргументы и Фактывчера в 23:03

Минтруд сэкономил около 3,8 млрд рублей после распределения пособий на первенцев

РЕН ТВвчера в 19:45

После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей

Известиявчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Спорт

Никита Крюков попрощался с большой лыжней

Обновлено в 07:24
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
Происшествия

В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске

Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Ишаев возместил ущерб «Роснефти»

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы

Обновлено в 00:31
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене

Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Волочкова пригласила домой Малахова после скандальной бани с Собчак

Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Общество

Ночные заморозки вернутся в Москву

Похолодание и ночные заморозки ожидаются в столичном регионе в конце недели.
Обновлено в 07:13
Культура

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:25
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Футбол

Сёмин высоко оценил мастерство молодого хавбека «Локо»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Павлович Сёмин высоко оценил игру молодого грузинского полузащитника "железнодорожников" Хвичи Кварацхелия, который впервые в карьере оказался в стартовой обойме "Локо" в матче против "Зенита".
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности

Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности Появление певицы на публике спровоцировала слухи о пополнении в семье певицы.
Обновлено в 06:11
Культура

Съёмки нового сезона «Холостяка» отложили на неопределённый срок

Телеканал ТНТ отложил съёмки нового сезона "Холостяка" после нешуточных страстей между Егором Кридом и его избранницами, сообщает Super.ru.
Обновлено в 09:09
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Авто

Новая история Great Wall начнется с хардкорного пикапа

Компания Great Wall в конце прошлого года объявила о том, что под этим брендом будут продаваться исключительно пикапы.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила поклонников новой прической

Поклонники певицы оставили много приятных комментариев. Правда, нашлись и те, кто подверг внешний вид Пугачевой критике.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Происшествия

Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых

Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Ирина Шейк сделала фото в постели с мужчиной. И это не Брэдли Купер

В комментариях многие отметили, что Риккардо подходит под типаж мужчин, которые могут приглянуться Ирине, так что Купер должен быть на чеку.
Обновлено в 05:47
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю

Судьба косатк и белух, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае решена.
Обновлено в 04:46
Здоровье

В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули

Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

Путин назвал условие запуска «Турецкого потока» до конца года

Обновлено в 09:51
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Авто

В Сети появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW

Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное