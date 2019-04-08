Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишнимиИзвестия вчера в 17:01
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия». Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде.
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После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными более трех млрд руб
Телеканал 360°вчера в 22:12
После выплат пособий за первенца 3,8 млрд рублей остались неиспользованными
Аргументы и Фактывчера в 23:03
После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей
Известиявчера в 19:33
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Спорт
Никита Крюков попрощался с большой лыжней
Обновлено в 07:24
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Происшествия
В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске
Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Волочкова пригласила домой Малахова после скандальной бани с Собчак
Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Общество
Ночные заморозки вернутся в Москву
Похолодание и ночные заморозки ожидаются в столичном регионе в конце недели.
Обновлено в 07:13
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Футбол
Сёмин высоко оценил мастерство молодого хавбека «Локо»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Павлович Сёмин высоко оценил игру молодого грузинского полузащитника "железнодорожников" Хвичи Кварацхелия, который впервые в карьере оказался в стартовой обойме "Локо" в матче против "Зенита".
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности Появление певицы на публике спровоцировала слухи о пополнении в семье певицы.
Обновлено в 06:11
Культура
Съёмки нового сезона «Холостяка» отложили на неопределённый срок
Телеканал ТНТ отложил съёмки нового сезона "Холостяка" после нешуточных страстей между Егором Кридом и его избранницами, сообщает Super.ru.
Обновлено в 09:09
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Авто
Новая история Great Wall начнется с хардкорного пикапа
Компания Great Wall в конце прошлого года объявила о том, что под этим брендом будут продаваться исключительно пикапы.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила поклонников новой прической
Поклонники певицы оставили много приятных комментариев. Правда, нашлись и те, кто подверг внешний вид Пугачевой критике.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых
Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сделала фото в постели с мужчиной. И это не Брэдли Купер
В комментариях многие отметили, что Риккардо подходит под типаж мужчин, которые могут приглянуться Ирине, так что Купер должен быть на чеку.
Обновлено в 05:47
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю
Судьба косатк и белух, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае решена.
Обновлено в 04:46
Здоровье
В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули
Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Авто
В Сети появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW
Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено в 08:11