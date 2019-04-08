Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишнимиИзвестия вчера в 17:01
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия». Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После выплат пособий за первенца 3,8 млрд рублей остались неиспользованными
Аргументы и Фактывчера в 23:03
После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными более трех млрд руб
Телеканал 360°вчера в 22:12
После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей
Известиявчера в 19:33
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество
Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Происшествия
ФСБ расширила список террористических организаций
ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими, радикальное сообщество "Сеть" (запрещена в РФ) .
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек
Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.
Обновлено в 04:21
Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев задумался о гипнозе ради спасения семьи
Шоумен Гоген Солнцев снова намекнул, что в его отношениях с женой Катериной не все в порядке.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Появились данные о необычных процессорах AMD RX-8125 и RX-8120
Пока все ждут анонса настольных CPU AMD Ryzen третьего поколения, в Сети появилась информация о трёх новых процессорах компании, вряд ли относящихся к Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа
Один человек пострадал после взрыва газа в квартире в жилом доме в Коломне, говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Кино
Кассовые сборы фильма «Шазам» удивили аналитиков
Обновлено в 00:44
Политика
Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество
Наказана матерившаяся на уроке томская учительница
В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.
Обновлено в 03:18
Политика
Скончался экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
Василий Лихачев умер на 68-м году жизни 8 апреля скончался экс-председатель Госсовета РТ, известный российский политик и дипломат Василий Лихачев.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Российские дилеры Audi начали прием заказов на дизельную версию флагманского седана A8.
Обновлено в 05:19
Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36