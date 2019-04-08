Экономика

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишнимиИзвестия 17:01

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия». Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде.
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После выплат пособий за первенца 3,8 млрд рублей остались неиспользованными

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View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
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Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
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Землетрясение произошло в Черном море

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