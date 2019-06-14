Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетикуИзвестия вчера в 17:02

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).
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с чего всё началось

Пенсии россиян предложили вложить в строительство ветряных электростанций

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в «зеленую» энергетику, направив на строительство ветряных станций. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).
Известиявчера в 19:19

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«Роснано» предложило вложить пенсии в «зеленую» энергетику

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Деньги пенсионеров пустят на ветер: отчисления инвестируют в «зеленую» энергетику

РЕН ТВвчера в 17:23

Пенсии россиян могут вложить в зелёную энергетику

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Власть опять отбирает пенсии россиян

Deita.ruвчера в 21:50

Пенсии россиян предложили вложить в строительство ветряных электростанций

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Пенсии россиян предложили потратить на строительство ветряных электростанций

URA.Ruвчера в 20:52
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Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

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Обновлено вчера в 17:05
Общество

На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад

В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.
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Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры

Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
Обновлено вчера в 21:26
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
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Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров

Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.
Обновлено в 00:49
Общество

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Российское правительство хочет запретить россиянам держать дома ряд диких животных.
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Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Kia показала новый кроссовер для РФ на видео

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь

Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Спорт

Ученица Тутберидзе поблагодарила фанатов за эксклюзивные подарки

Обновлено вчера в 20:25
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Политика

Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве газа Украиной

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа через два года, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

В пострадавшем от боев районе Алеппо начали восстанавливать дороги

Обновлено вчера в 22:03
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
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Политика

Киев отказался направлять военные корабли в Керченский пролив

Напомним, еще в апреле 2019 года глава Минобороны Украины Степан Полторак предупредил, что украинские корабли опять будут проходить через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 06:59
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Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Наука

Ожидающий награду мозг предсказал симптомы расстройства психики

По итогам эксперимента выяснилось, что по активности мозга (а именно — по активности вентролатеральной префронтальной коры) можно прогнозировать риск развития биполярного расстройства, а также предсказывать тяжесть его симптомов.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Омские выпускники установили рекорд на ЕГЭ по химии

По данным регионального министерства образования, впервые 100 баллов набрали сразу 11 выпускников.
Обновлено в 00:01
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