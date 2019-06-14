Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетикуИзвестия вчера в 17:02

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в «зеленую» энергетику, направив на строительство ветряных станций. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

с чего всё началось

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

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