Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетикуИзвестия 17:02

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).
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НПФ хотят вкладывать пенсионные средства в ветряные станции

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Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
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Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

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Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

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