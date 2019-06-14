Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетикуИзвестия вчера в 17:02

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).
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Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 17:02

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Пенсии россиян предложили потратить на строительство ветряных электростанций

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В Роснано сообщили, что доходность вложений в ветроэнергетику достигает 12% в год

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Пенсии россиян предложили вложить в строительство ветряных электростанций

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Деньги пенсионеров пустят на ветер: отчисления инвестируют в «зеленую» энергетику

РЕН ТВвчера в 17:23
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Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
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Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
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Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
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«ПСЖ» объявил о назначении на пост спортивного директора Леонардо.
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На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
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