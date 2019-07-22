В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги. Об этом заявил заместитель министра финансов Леонид Горнин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

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