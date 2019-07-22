Экономика
Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернутьLenta.ru 10:46
В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги. Об этом заявил заместитель министра финансов Леонид Горнин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Армия и оружие
В Армении ждут «сюрпризов» при поставках российских истребителей
Армения ждет поставку из России истребителей Су-30СМ. Минобороны страны заплатило за четыре судна наличными и кредитными средствами по $22 млн за каждый, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает Sputnik Армения.
Обновлено в 06:45
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Грузинские военные ответили на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Здоровье
На новый корпус онкодиспансера в Ульяновске потратят 4 млрд рублей
По словам министра, стоимость объекта оценивается в 4 млрд рублей.
Обновлено в 11:22
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии
У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:55
Авто
Концептуальный Cupra появится как электрический кроссовер
Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Башкирии раскрыто убийство без вести пропавшей матери шестерых детей
Довольно скоро следователи установили, что бывший сожитель 46-летней женщины работал на тракторе.
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Беззеркальная камера Nikon Z8 получит такой же полнокадровый датчик изображения разрешением 61 Мп, как и Sony a7R IV
Что же касается характеристик, то Z8 помимо вышеупомянутого датчика изображения разрешением 61 Мп приписана улучшенная система стабилизации и два слота для карт памяти CF Express.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Футбол
Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Технологии
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено вчера в 19:27
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Наука
Опубликован самый короткий тест на IQ из трех вопросов
Шейну Фредерику (Shane Frederick), являющемуся профессором Массачусетского технологического института, принадлежит авторство самого короткого в мире теста на IQ.
Обновлено в 09:22
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13