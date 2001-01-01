Экономика

Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд
News.ru
02:52

Новый закон, который подразумевает передачу денег от конфискации средств и имущества коррупционеров в систему пенсионного обеспечения, вступил в силу. Согласно документу, новая норма об источниках дохода ПФР начала действовать с 1 января 2019 года.
News.ru02:52

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Пенсионный фонд России будут пополнять за счет коррупционеров

Экономика сегодня05:42

Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд

News.ru02:52

Закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в Пенсионный фонд РФ вступил в силу

Агентство Москвавчера в 21:56

Закон о зачислении в ПФР изъятых у коррупционеров денег вступил в силу

Говорит Москва04:37

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

REGNUMвчера в 22:00
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Происшествия

В Магнитогорске под завалами нашли живого младенца

Обновлено в 06:59
Происшествия

Мужчину после пьяного дебоша в самолете «Сочи-Москва» оштрафовали

Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до семи

Число погибших при обрушении подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске увеличилось до семи.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Живого младенца достали из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске живого младенца.
Обновлено в 06:55
Политика

Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины

Известный артист и шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 17:27
Спорт

Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски".
Обновлено в 07:35
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Экономика

С первого января в России повышается НДС

Обещанное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу 1 января.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено в 01:12
Происшествия

Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный с ножом напал на пассажиров железнодорожной станции в Манчестере.
Обновлено в 04:38
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Общество

В России официально разрешили сбор валежника

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 января

В этом году россиян ждет ряд нововведений.
Обновлено в 05:15
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Наехавший на толпу в Токио оказался сторонником «Аум синреке»

Подозреваемый в наезде на толпу людей в токийском квартале Харадзюку (район Сибуя) сочувствовал членам запрещенной в России секты «Аум Синрекё».
Обновлено в 06:20
Кино

Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Главное