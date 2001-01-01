Экономика
Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд
Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фондNews.ru02:52
Новый закон, который подразумевает передачу денег от конфискации средств и имущества коррупционеров в систему пенсионного обеспечения, вступил в силу. Согласно документу, новая норма об источниках дохода ПФР начала действовать с 1 января 2019 года.
News.ru02:52
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Закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в Пенсионный фонд РФ вступил в силу
Агентство Москвавчера в 21:56
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Происшествия
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Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
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Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на «Тур де Ски»
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Обновлено в 01:20
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Экономика
С первого января в России повышается НДС
Обещанное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу 1 января.
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Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
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Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Общество
В России официально разрешили сбор валежника
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Как изменится жизнь россиян с 1 января
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Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
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Наехавший на толпу в Токио оказался сторонником «Аум синреке»
Подозреваемый в наезде на толпу людей в токийском квартале Харадзюку (район Сибуя) сочувствовал членам запрещенной в России секты «Аум Синрекё».
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Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
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Армия и оружие
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В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
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В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
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Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
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Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
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