Экономика

Деньги дольщиков защитят счета эскроуПарламентская газета 30 июня в 17:42

Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги за квартиры в строящихся домах на банковские счета эскроу. Суть новации — перевод застройщиков на систему проектного финансирования.
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С 1 июля застройщики больше не смогут напрямую привлекать деньги граждан

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