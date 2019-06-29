Экономика

Деньги дольщиков защитят счета эскроуПарламентская газета вчера в 17:42

Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги за квартиры в строящихся домах на банковские счета эскроу. Суть новации — перевод застройщиков на систему проектного финансирования.
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Защитить дольщиков: попытка номер три

Деловой квартал (Нижний Новгород)08:09

Счета эскроу защитят права дольщиков

Zaim.com04:14

Деньги дольщиков защитят счета эскроу

Парламентская газетавчера в 17:42

Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроу

Народные новости28 июня в 21:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
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В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП

Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.
Обновлено в 08:43
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Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

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Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов»

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
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В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
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В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
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В шахте на юге Польши из-за подземного толчка погибло три горняка

На юге Польши в шахте Мурски-Сташич из-за сильного подземного толчка погибло три горняка, ещё шестеро госпитализированы.
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Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по Сирии

Обновлено вчера в 21:45
Политика

Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

Психологическое состояние Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное крыло тюрьмы Бермарш.
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Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Происшествия

В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью

Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено в 18:38
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

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Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

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Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Космос

Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли

Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

Обновлено в 19:16
Политика

Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
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