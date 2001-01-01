Экономика
Деньги дольщиков защитят счета эскроуПарламентская газета 30 июня в 17:42
Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги за квартиры в строящихся домах на банковские счета эскроу. Суть новации — перевод застройщиков на систему проектного финансирования.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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