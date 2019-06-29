Деньги дольщиков защитят счета эскроуПарламентская газета вчера в 17:42

Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги за квартиры в строящихся домах на банковские счета эскроу. Суть новации — перевод застройщиков на систему проектного финансирования.

Экономика С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.

Транспорт Николай Валуев пожаловался на «дорогу смерти» в Хабаровском крае Депутат Госдумы РФ, известный боксер Николай Валуев приехал в Хабаровский край на отдых. Об этом пишет портал «Хабаровский край сегодня».

Футбол Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.

Шоу-бизнес Андрей Малахов поделился достижениями своего сына Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».

Путешествия СМИ: в Таиланде появится обязательная страховка для туристов Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в 2019 году в Таиланде.

Политика Япония разрешила вылов 227 китов до конца года Япония, которая вышла из состава Международной комиссии по промыслу китов (IWC), установила квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года, пишут «Известия» со ссылкой на NHK.

Политика «Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Общество На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение Вместе с ветром на Южный Урал опять идут дожди и грозы, однако их ждут на Южном Урале к грядущему понедельнику.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину космический контракт Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Энергетика Коммунальные услуги подорожают в Московской области с 1 июля С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения Московской области вырастут на 3,3%, сообщается на сайте Комитета по ценам и тарифам региона.

Энергетика Эксперты дали прогноз по ценам на бензин Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.

Здоровье Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Общество Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск Работодатель, кстати, не имеет права сам разделить отпуск сотруднику, в противном случае это считается нарушением Трудового кодекса.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Экономика Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя совета директоров компании "Водоходъ" Виктора Олерского сообщила о том, что предпроектные работы по экспедиционным судам ледового класса по проекту компании "Водоходъ" по организации арктических круизов находятся на завершающей стадии, а первое судно будет сдано осенью 2021 года.

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Футбол Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ» Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе презентовали новую форму французского "Пари Сен-Жермен", сообщает Sport24.

Игры Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.