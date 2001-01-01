Экономика

Деньги дольщиков защитят счета эскроуПарламентская газета 30 июня в 17:42

Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги за квартиры в строящихся домах на банковские счета эскроу. Суть новации — перевод застройщиков на систему проектного финансирования.
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С 1 июля застройщики больше не смогут напрямую привлекать деньги граждан

Пульс Ивантеевки03:03

Счета эскроу будут защищать деньги дольщиков

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Как изменится жизнь жителей России в июле?

Оренбургская неделявчера в 20:23

Деньги дольщиков защитят счета эскроу

Парламентская газета30 июня в 17:42

Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроу

Народные новости28 июня в 21:34
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Происшествия

Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В турецком порту взорвался итальянский танкер

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
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Политика

Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний

Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.
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Борющаяся с раком Александра Яковлева отмечает день рождения

Обновлено в 03:51
Происшествия

Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Авто

Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT

Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов

Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Судаке села на мель частная яхта

В Крыму в районе бухты Капсель села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн.
Обновлено в 02:28
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Движение по федеральной трассе «Сибирь» до Иркутска возобновлено

В Иркутской области открыто движение транспорта по пострадавшему от наводнения участку федеральной трассы «Сибирь» в Тулунском районе, сообщили в Минтрансе РФ.
Обновлено в 03:46
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном

Певец опубликовал забавные фото с маленьким Никитой Популярный певец Сергей Лазарев сейчас наслаждается заслуженным отпуском.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Суд объединил два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать

Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся бывший цех «Уралмашзавода»

Обновлено в 05:25
Происшествия

Из-за пожара в отеле на Майорке эвакуировали более 800 человек

Пожар произошел в одном из отелей на Майорке, более 800 человек были эвакуированы, десятки получили отравление угарным газом.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 05:39
Экономика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова выбрала место для родов

«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
Обновлено в 04:48
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В центре Москвы найден клад эпохи Николая II

Московские археологи нашли крупный клад времен Николая II в самом центре столицы.
Обновлено в 06:26
Общество

Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 «стартовых» площадок реновации

Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже 329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск РФ встретится с главой минобороны Пакистана

Переговоры главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком пройдут в Исламабаде.
Обновлено в 06:05
Путешествия

Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
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Samsung объявила дату презентации смартфона Galaxy Note 10

На презентации будет представлен фаблет (смартфон с увеличенным размером экрана) Galaxy Note 10.Официальная информация о Galaxy Note 10 не раскрывается, однако инсайдеры сообщают, что новинка сохранит дизайн линейки Note, а также получит некоторые функции Galaxy S10.
Обновлено в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
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