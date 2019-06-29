С 1 июля 2019 года застройщики потеряют возможность напрямую привлекать деньги дольщиков — средства граждан будут держаться на счетах эскроу. Распорядиться ими можно будет только после сдачи объекта, когда покупатели заберут ключи от квартир, сообщает Парламентская газета.

Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроу

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