Экономика
Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроуНародные новости 28 июня в 21:34
С 1 июля 2019 года застройщики потеряют возможность напрямую привлекать деньги дольщиков — средства граждан будут держаться на счетах эскроу. Распорядиться ими можно будет только после сдачи объекта, когда покупатели заберут ключи от квартир, сообщает Парламентская газета.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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