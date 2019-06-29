Экономика

Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроуНародные новости 28 июня в 21:34

С 1 июля 2019 года застройщики потеряют возможность напрямую привлекать деньги дольщиков — средства граждан будут держаться на счетах эскроу. Распорядиться ими можно будет только после сдачи объекта, когда покупатели заберут ключи от квартир, сообщает Парламентская газета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в июле

Усолье.Инфо28 июня в 20:00

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

Царьград29 июня в 13:00

Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроу

Народные новости28 июня в 21:34

Деньги дольщиков защитят счета эскроу

Парламентская газетавчера в 17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Обновлено в 11:40
Финансы

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:19
Футбол

Игроку сборной Колумбии и его жене поступили угрозы за незабитый пенальти на Кубке Америки

На прошлой недели сборная Колумбии покинула турнир, проиграв Чили серию послематчевых пенальти — 5:4. Тесильо — единственный, кто не реализовал свою попытку.
Обновлено в 19:47
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено в 18:49
Технологии

Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке

В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
Обновлено в 11:20
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Во втором круге россиянин встретится с испанцем Фелисиано Лопесом. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Обновлено в 10:44
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Транспорт

Минтранс ограничит совместные поездки на машинах

Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено в 15:28
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Обновлено в 14:58
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве

Обновлено в 10:08
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Кино

Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

Обновлено в 05:37
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования близким убитого сотрудника МВД в Чечне

Кадыров назвал нападавшего на блокпост террористом. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего сотрудника МВД.
Обновлено в 18:45
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:30
Общество

Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит

Корреспондент Amic.ru Ася Хваткина рассказывает, где в регионе можно на бюджете получить диплом бакалавра по данным направлениям и сколько будет стоить получить профессию платно.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Общество

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Здоровье

«Скорую помощь» в Оргтруде присоединили к Владимиру

Вызвать "скорую помощь" жители могут по единым номерам "03" или "112" С 1-го июля отделение "скорой помощи" в Оргтруде официально стало частью владимирской городской станции скорой медицинской помощи.
Обновлено в 07:32
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено в 20:35
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Космос

Роскосмос: для исследования Луны задействуют искусственный интеллект

Обновлено в 20:46
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное