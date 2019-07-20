Общество
Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской областиТАСС 07:00
Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом в субботу сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Сергей Левченко.
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99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.
— Сергей Левченко, российский политикТАСС 07:00
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