Финансы
Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7%Коммерсантъ вчера в 15:30
Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7% Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков впервые в этом году опустилась ниже 7% годовых. По итогам первой декады августа она составила 6,82% годовых — минимального значения с октября прошлого года.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
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Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Теннис
Барти похвалила Шарапову после своей победы
23-летняя теннисистка из Австралии Эшли Барти прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Обновлено вчера в 00:11
Футбол
Дриусси не сыграет с «Ахматом», участие Малкома под вопросом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
Обновлено в 04:48
Политика
Гибралтар освободил капитана и трех членов экипажа иранского танкера
Власти Гибралтара освободили из-под ареста капитана и трех членов экипажа иранского супертанкера Grace 1. Об этом сообщает издание Gibraltar Chronicle со ссылкой на правительство страны.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Вторая в этом году партия машин скорой помощи поступила в Забайкалье
Во второй партии кроме непосредственно машин скорой помощи пришли два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы.
Обновлено в 03:36
Культура
В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков
Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве 17 и 18 августа. Об этом 15 августа сообщает сайт столичной мэрии.
Обновлено в 07:10
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Футбол
Уткин: я признателен «Порту», а для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова
Известный блогер Василий Уткин высказался об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на телеканале «Матч».
Обновлено в 06:36
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова
В Кремле не знакомы с деталями ответа Следственного комитета РФ о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:43
Авто
Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России
Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Ирландии загорелся самолёт с сотрудниками Пентагона
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Калининградца признали мертвым и лишили пенсии
В результате житель региона перестал получать пенсию. Заявление прокурора суд удовлетворил, фактически признав мужчину живым.
Обновлено в 07:20