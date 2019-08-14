Финансы

Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7%Коммерсантъ вчера в 15:30

Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7% Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков впервые в этом году опустилась ниже 7% годовых. По итогам первой декады августа она составила 6,82% годовых — минимального значения с октября прошлого года.
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Ставки по рублевым вкладам резко опустились

Lenta.ru01:04

Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7%

Коммерсантъвчера в 15:30

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков России снизилась до 6,82%

ТАССвчера в 10:24

14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться

Банки.рувчера в 13:00

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 упала ниже 7%

Интерфаксвчера в 10:34

Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%

Rambler News Serviceвчера в 10:30

Депозиты плавятся

Российская газетавчера в 14:38
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Барти похвалила Шарапову после своей победы

23-летняя теннисистка из Австралии Эшли Барти прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой.
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Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании

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В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском

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СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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Гибралтар освободил капитана и трех членов экипажа иранского танкера

Власти Гибралтара освободили из-под ареста капитана и трех членов экипажа иранского супертанкера Grace 1. Об этом сообщает издание Gibraltar Chronicle со ссылкой на правительство страны.
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Здоровье

Вторая в этом году партия машин скорой помощи поступила в Забайкалье

Во второй партии кроме непосредственно машин скорой помощи пришли два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы.
Обновлено в 03:36
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Находившийся на борту «Аэробуса» фанат «Спартака»: чудо, что мы выжили

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В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве 17 и 18 августа. Об этом 15 августа сообщает сайт столичной мэрии.
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Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
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Уткин: я признателен «Порту», а для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова

Известный блогер Василий Уткин высказался об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на телеканале «Матч».
Обновлено в 06:36
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Путин встретится с врио главы Курганской области

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Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля

По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

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Происшествия

В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова

В Кремле не знакомы с деталями ответа Следственного комитета РФ о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто

Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России

Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
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Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

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Происшествия

Командир самолета А-321 после посадки первым делом позвонил жене

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Ирландии загорелся самолёт с сотрудниками Пентагона

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Происшествия

В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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Происшествия

Калининградца признали мертвым и лишили пенсии

В результате житель региона перестал получать пенсию. Заявление прокурора суд удовлетворил, фактически признав мужчину живым.
Обновлено в 07:20
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