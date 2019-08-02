Финансы
Денежная база в России снизилась за неделю на 108,5 млрд рублейФинмаркет 04:09
На 19 июля денежная база в России равнялась 10 трлн 547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Пострадавшие от бомбардировки Хиросимы оценили последствия развала ДРСМД
Мир покачнулся в сторону новой войны в результате прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости представительный директор от Хиросимы во Всеяпонской ассоциации организаций, объединяющих пострадавших от ядерного и водородного оружия Тосиюки Мимаки, в детстве переживший атомную бомбардировку 1945 года.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Килиан Мбаппе: «Хотел бы, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о будущем форварда Неймара.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая
Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
Ранее — было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу — был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать, — поясняет конструктор.
Обновлено в 07:00
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
Дмитрий Медведев прибыл на Курилы, на остров Итуруп
Об экономике Курильских островов шла речь и на совещании, которое премьер провел утром в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 00:54
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Под Тюменью 20-летний мужчина убил двух спящих соседей, поджег их дом
Тюменские следователи задержали 20-летнего мужчину, который убил своих соседей, устроив в их доме пожар.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Суд продлил арест Худояна по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей
Тверской суд Москвы продлил до середины октября арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:14
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Обновлено в 02:34