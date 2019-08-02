Объем денежной базы в узком определении в России на 26 июля составил 10439 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 19 июля денежная база в России равнялась 10547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.

Денежная база в России снизилась с 19 по 26 июля на 108,5 млрд рублей

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