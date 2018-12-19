Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019-го.

На Украине день рождения Бандеры объявили праздником

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