Политика

На Украине день рождения Бандеры объявили праздником
РИА Новости
01:18

Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019-го.
РИА Новости01:18

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День рождения Бандеры объявили на Украине официальным праздником

РБК02:26

День рождения Бандеры сделали украинским государственным праздником

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День рождения Бандеры объявили на Украине официальным праздником

ТАСС01:28

На Украине день рождения Бандеры объявили праздником

РИА Новости01:18

На Украине день рождения Бандеры стал официальным праздником

Комсомольская правда00:56

День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Газета.Ruвчера в 23:34

СМИ: На Украине сделали официальным праздником день рождения Бандеры

RT на русскомвчера в 22:58
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

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Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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