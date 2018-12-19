Политика
Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019-го.
РИА Новости01:18
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Политика
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга передает Asahi Shimbun.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400
Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал о прошедших в Крыму учениях боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Политика
В Кремле рассказали, каких вопросов ждут на пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, каких вопросов ожидают в Кремле на большой пресс-конференции президента.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой
Обновлено в 01:42
Политика
Суд в США оштрафовал Google и Facebook по делу о политической рекламе
Руководство американских компаний Google и Facebook выплатит в общей сложности $455 тыс. для урегулирования судебных претензий властей штата Вашингтон.
Обновлено в 01:46
Политика
Понятия «Запад» больше нет, заявили в Совбезе
По мнению Венедиктова, "Запад" как однородный клуб государств с общими интересами — это уже что-то из области истории, а не современной политики".
Обновлено в 01:07
Политика
Помпео поговорил с главой новой церкви Украины
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, недавно избранным главой новой автокефальной церкви Украины.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму
Ранее в МИД РФ заявили, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма показывает, что против России идет "зашоренная кампания".
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Король Бельгии отложил решение об отставке премьера
Король Бельгии Филипп отложил решение об отставке премьер-министра страны Шарля Мишеля.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос
Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны
Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен холодной войны.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В Совбезе России указали на необходимость укрепления авторитета ООН
Российская сторона, как указал представитель Совбеза, сосредотачивает усилия на укреплении авторитета всемирной организации.
Обновлено в 01:42
Политика
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова
Президент США Дональд Трамп постановил продлить санкции против сына генерального прокурора России Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Обновлено вчера в 14:30