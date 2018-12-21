Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова заметила, что еще сильнее упасть индексу Мосбиржи не удалось из-за ослабления рубля. Глобальный фон принципиально не улучшится до рождественских праздников, до конца недели индекс продолжит снижение, убеждена аналитик.

День, когда упали все индексы. Почему по всему миру подешевели акции

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