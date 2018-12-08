Футбол

День, когда «Манчестер Сити» может стать чемпионом
Soccer.ru
03:46

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Маурицио полагает, что «Манчестер Сити» в другой весовой категории, нежели «Челси». Тренер назвал команду Гвардиолы лучшей в Европе и, быть может, во всем мире. В финале Суперкубка Англии в августе «горожане» победили со счетом 2:0, но ход игры показал, что «Челси» будет менять подход.
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