Маурицио полагает, что «Манчестер Сити» в другой весовой категории, нежели «Челси». Тренер назвал команду Гвардиолы лучшей в Европе и, быть может, во всем мире. В финале Суперкубка Англии в августе «горожане» победили со счетом 2:0, но ход игры показал, что «Челси» будет менять подход.

Soccer.ru 03:46