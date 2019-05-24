Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и ЭйвазоваПолитическая Экспертиза вчера в 19:52
Пришедшие на концерт все-равно смогут насладиться хорошим оперным пением. Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге. Подземка будет работать в ночь с 26 на 27 мая.
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с чего всё началось
Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.Петербургский дневниквчера в 08:05
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Нетребко отказалась выступать на концерте «Классика на Дворцовой»
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 10:58
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Нетребко и Эйвазов отказались от участия в концерте «Классика на Дворцовой»
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