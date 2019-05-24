Музыка

День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и ЭйвазоваПолитическая Экспертиза вчера в 19:52

Пришедшие на концерт все-равно смогут насладиться хорошим оперным пением. Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге. Подземка будет работать в ночь с 26 на 27 мая.
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с чего всё началось

Анна Нетребко не будет выступать на Дворцовой

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.
Петербургский дневниквчера в 08:05

Подробнее о событии

Нетребко отказалась выступать на концерте «Классика на Дворцовой»

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 10:58

На фестивале «Классика на Дворцовой» произошла замена солистов

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:16

Нетребко на Дворцовой. И не только она

Город 81222 мая в 13:54

Нетребко и Эйвазов отказались от участия в концерте «Классика на Дворцовой»

Невские Новостивчера в 09:09

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой в День города

Фонтанка.Рувчера в 07:45

«Вокальное посвящение»: оперный гала-концерт в Театре оперы и балета

Якутия.Инфо23 мая в 02:36

Нетребко и Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой в День города

Neva.Todayвчера в 08:29
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Шоу-бизнес

Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео

Обновлено 23 мая в 22:28
Культура

Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой

Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Глава «новой церкви» на Украине собирает заседание синода

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод".
Обновлено 23 мая в 08:41
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено 23 мая в 05:26
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено вчера в 06:49
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Энергетика

Госдеп призвал Туркмению активнее реализовывать потенциал и выходить на газовый рынок ЕС

Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве

Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 08:22
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия

Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе

Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией

Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:34
Авто

Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже

Итальянский производитель продолжает дорожные испытания Ferrari Hybrid Supercar под плотным камуфляжем, несмотря на то, что премьера новинки должна состоятся уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном образе

Известная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала преданных поклонников неожиданно благородным образом.
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7A

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi 7A, представляющий собой бюджетное устройство с 5,45-дюймовым экраном без вырезов.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию

Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Югорский депутат задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Обновлено 23 мая в 23:33
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду

У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж

Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника

В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» 36-летняя Водонаева призналась, что уже нашла нового бойфренда, причем он моложе ее аж на 15 лет.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
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Анна Нетребко
Российская певица
Российская и австрийская оперная певица. Народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Герой труда Кубани.
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Юсиф Эйвазов
Азербайджанский певец
Оперный певец, драматический тенор, заслуженный артист Азербайджана. Народный артист Азербайджана. Репертуар Эйвазова обширен, в основном это партии из эпохи веризма. Эйвазов выступает на всемирно известных оперных площадках, таких как: Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других.
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