Финансы

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобойРБК 09:26

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы не дали четкого сигнала на то, как откроется рынок. Если Dow Jones и Nasdaq имеют много шансов на рост, то фьючерс на S&P 500 то уходит в плюс, то в минус. Инвесторы неоднозначно реагируют на вышедшие квартальные результаты.
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Биржи США закрылись в минусе на отчетах корпораций

ПРАЙМ16:52

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

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Financial One09:50
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