Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобойРБК 09:26
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы не дали четкого сигнала на то, как откроется рынок. Если Dow Jones и Nasdaq имеют много шансов на рост, то фьючерс на S&P 500 то уходит в плюс, то в минус. Инвесторы неоднозначно реагируют на вышедшие квартальные результаты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Футбол
Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
Обновлено в 13:53
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:51
Технологии
ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах
ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.
Обновлено в 10:05
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:1
«Краснодар» покинул зону Лиги чемпионов. В матче 25-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях играл против «Ахмата».
Обновлено в 13:53
Кино
Первый тизер «Болотной твари» от DC Universe
Премьера первого сезона «Болотной твари» состоится на сервисе DC Universe 31 мая.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме
Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
Обновлено в 16:24
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин назвал сверхзадачу российской экономики
Владимир Путин отметил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Технологии
Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году
Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:55
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 15:25
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Космос
Сейсмометр впервые зафиксировал землетрясение на Марсе
Сейсмометр SEIS, установленный на американском посадочном аппарате InSight, впервые в истории космических исследований зафиксировал землетрясение на Марсе.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49