Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобойРБК 09:26

Если Dow Jones и Nasdaq имеют много шансов на рост, то фьючерс на S&P 500 то уходит в плюс, то в минус. Инвесторы неоднозначно реагируют на вышедшие квартальные результаты. Бумаги Boeing растут в цене несмотря на слабую отчетность.
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День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

РБК09:26

Уолл-стрит может открыться без изменений после отчётов Boeing и Caterpillar

Financial One09:50
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Общество

Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Политика

Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Футбол

В Краснодаре волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Быками»

«Ротор» 24 апреля в матче 33-го тура первенства ФНЛ разделил очки с «Краснодаром-2».
Обновлено в 12:18
Футбол

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Футбол

Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час

Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20
Культура

Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95»

Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Обновлено в 05:15
Общество

В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Игры

Ubisoft сделала бесплатные выходные для The Crew 2

Руководство французской компании Ubisoft, которая специализируется на выпуске игр, приняло решение освежить память игроков The Crew 2, сделав анонс так называемых «бесплатных выходных».
Обновлено в 05:55
Экономика

Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына

Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.
Обновлено в 04:31
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика

Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.
Обновлено в 08:53
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Обновлено в 09:09
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика

Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Политика

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 04:53
Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 12:04
Экономика

Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами

Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Здоровье

ВОЗ посоветовала сократить время использования гаджетов детьми

«Увеличение физической активности, сокращение времени сидения, и качественный сон позволят маленьким детям улучшить их физическое, психическое здоровье, обеспечат хорошее самочувствие, а также помогут предотвратить детское ожирение и связанные с ним заболевания в более позднем возрасте», — говорит сотрудница ВОЗ, доктор Фиона Булл.
Обновлено в 12:04
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