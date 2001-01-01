День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобойРБК 09:26

Если Dow Jones и Nasdaq имеют много шансов на рост, то фьючерс на S&P 500 то уходит в плюс, то в минус. Инвесторы неоднозначно реагируют на вышедшие квартальные результаты. Бумаги Boeing растут в цене несмотря на слабую отчетность.

Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Футбол В Краснодаре волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Быками» «Ротор» 24 апреля в матче 33-го тура первенства ФНЛ разделил очки с «Краснодаром-2».

Футбол Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом» «Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Футбол Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.

Культура Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.

Общество В Москве побит семилетний температурный рекорд Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Игры Ubisoft сделала бесплатные выходные для The Crew 2 Руководство французской компании Ubisoft, которая специализируется на выпуске игр, приняло решение освежить память игроков The Crew 2, сделав анонс так называемых «бесплатных выходных».

Экономика Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.

Политика Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Политика Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Армия и оружие Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Политика Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.

Экономика Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.