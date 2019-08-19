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День «Д»: сегодня «Спартак» и ЦСКА играют в главном дерби МосквыМК-Спорт 08:24

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
19 августа в 20:00 по московскому времени состоится центральный матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Впервые за долгое время у красно-белых есть реальный шанс взять три очка.
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