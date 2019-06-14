Политика
Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставкуRT на русском 10:50
Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Трансляция брифинга Чеботаря велась на странице Демпартии в Facebook.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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