Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставкуRT на русском 10:50

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Трансляция брифинга Чеботаря велась на странице Демпартии в Facebook.

Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку

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