Политика

Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставкуRT на русском 10:50

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Трансляция брифинга Чеботаря велась на странице Демпартии в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку

РБК11:19

Демократическая партия Молдавии объявила об отставке своего правительства

Интерфакс11:09

Додон: руководство Демпартии после отставки может попытаться уехать из Молдовы

Sputnik Молдова13:05

Демпартия Молдавии объявила о роспуске своего правительства

Коммерсантъ11:08

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

РИА Новости10:44

Додон заявил о наличии эффективного взаимодействия между Соцпартией и Acum

ТАСС13:15

Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

RT на русском12:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон

Премьер-министр Санду: Плахотнюка и его подчиненных ждет правосудие

КП - Молдова12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Политика

Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Общество

Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу

Обновлено в 00:15
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:10
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Происшествия

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Футбол

Еременко продлил контракт с «Ростовом»

Обновлено в 08:47
Культура

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Транспорт

Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл сбой в движении пригородных поездов, сообщили 14 июня в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
Обновлено в 09:35
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Китай оказался участником производства F-35

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Технологии

ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group

Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
Главное