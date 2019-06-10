Демпартия Молдавии сделала предложение РоссииНТВ 03:08

Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий.

с чего всё началось

Отчаянный манёвр Плахотнюка: тайно предложить Москве все, что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти. Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять. Возможно, даже личную свободу. Но расчёт был неверный. Невозможная сделка.

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