Происшествия
Демонтаж самолета А321 завершилсяИзвестия 10:04
Демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Подмосковье, завершен. Об этом ТАСС 24 августа сообщили в авиакомпании.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Армия и оружие
Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.
Обновлено в 10:16
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Футбол
Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории
Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:45
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников
В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 03:20
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
OnePlus представила дизайн модели 7T с необычной камерой
Китайская компания OnePlus представила видеоролик, в котором представила дизайн смартфона OnePlus 7T.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём
Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:05
Общество
Духи из человеческого пота создали в Финляндии
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Лондон направил эсминец Defender в Ормузский пролив
Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Финансы
Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов
Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле
Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Общество
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнят лишь 4 региона
Майские указы президента Путина о повышении зарплат бюджетников выполнят лишь 4 региона России.
Обновлено вчера в 03:49
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено вчера в 04:31
Авто
McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»
Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Экономика
Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков
В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22