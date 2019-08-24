Демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Подмосковье, завершен. Об этом ТАСС 24 августа сообщили в авиакомпании.

Армия и оружие Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Футбол Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.

Гаджеты OnePlus представила дизайн модели 7T с необычной камерой Китайская компания OnePlus представила видеоролик, в котором представила дизайн смартфона OnePlus 7T.

Происшествия В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.

Происшествия В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Армия и оружие Лондон направил эсминец Defender в Ормузский пролив Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Финансы Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.

Общество Майские указы по зарплатам бюджетников выполнят лишь 4 региона Майские указы президента Путина о повышении зарплат бюджетников выполнят лишь 4 региона России.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Авто McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот» Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Экономика Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.