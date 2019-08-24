Происшествия

Демонтаж самолета А321 завершилсяИзвестия 10:04

Демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Подмосковье, завершен. Об этом ТАСС 24 августа сообщили в авиакомпании.
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Самолет A321 разделили на части и вывезли с кукурузного поля

Коммерсантъ16:46

Последние части аэробуса Уральских авиалиний вывезены с кукурузного поля

Эхо Москвы11:36

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

РБК10:26

Аварийно севший в Подмосковье А321 вывезли с кукурузного поля

RT на русском11:12

Части аварийного А321 полностью вывезены с кукурузного поля близ Раменского

ТАСС11:17

Приземлившийся в поле самолет Airbus распилили и вывезли по частям

URA.Ru12:23

«Переживаю по поводу произошедшего»: командир А321 о своем состоянии после посадки в кукурузном поле

ТК Звезда09:09
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Армия и оружие

Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.
Обновлено в 10:16
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Футбол

Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории

Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака

Обновлено в 04:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников

В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 03:20
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Гаджеты

OnePlus представила дизайн модели 7T с необычной камерой

Китайская компания OnePlus представила видеоролик, в котором представила дизайн смартфона OnePlus 7T.
Обновлено в 17:26
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём

Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:05
Общество

Духи из человеческого пота создали в Финляндии

Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты

В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Лондон направил эсминец Defender в Ормузский пролив

Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Финансы

Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов

Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Джереми Кларксон рассказал, как похудел, применяя диету Елизаветы II

Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле

Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Общество

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнят лишь 4 региона

Майские указы президента Путина о повышении зарплат бюджетников выполнят лишь 4 региона России.
Обновлено вчера в 03:49
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Кино

Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года

Обновлено вчера в 04:31
Авто

McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»

Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Экономика

Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков

В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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